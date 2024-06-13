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Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Дрон самолетного типа, запущенный Вооруженными силами Украины, был сбит около 16.00 мск, проинформировали в Минобороны РФ.

13 июня в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями, в результате чего один мужчина попал в больницу с контузией и осколочными ранениями головы, а второй — с осколочным ранением лица.

В конце мая ВСУ атаковали машину в Шебекино при помощи дрона-камикадзе, который влетел в обочину. Пострадавших не было, однако автомобиль получил ущерб из-за осколков.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ракет и атакам беспилотников со стороны украинских военных. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

Ранее беспилотники сбили над Ярославской и Владимирской областями.

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