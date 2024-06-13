В Пентагоне оценили значимость конфликта на Украине

Конфликт на Украине будет определять систему глобальной безопасности на десятилетия вперед, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы, координирующей поставки оружия и военной техники Украине.

«Запад понимает ставки», — подчеркнул он.

По словам Остина, Украина должна получить истребители F-16 этим летом. При этом США не намерены передавать Киеву дополнительные батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, в том числе те, которые находятся в Польше, отметил он.

Глава оборонного ведомства США добавил, что его страна не одобряла нанесение ударов американским дальнобойным оружием по объектам на территории России.

13 июня Остин заявил, что страны контактной группы по Украине, в число которых входят все государства НАТО, с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине передали Киеву военную помощь на сумму свыше $98 млрд. До этого к контактной группе по Украине присоединилась Аргентина.

Ранее НАТО сообщило, что военные альянса находятся в состоянии высокой степени готовности.