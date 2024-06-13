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НАТО сообщило, что военные альянса находятся в состоянии высокой степени готовности

НАТО: 300 тысяч военных альянса находятся в состоянии высокой степени готовности

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Global Look Press

Более 300 тысяч военных Организации Североатлантического договора (НАТО) находятся в состоянии высокой степени готовности. Об этом сообщил представитель альянса агентству Франс Пресс.

Состояние высокой степени готовности предполагает, что командиры НАТО могут развернуть эти силы в течение 30 дней.

Он подчеркнул, что это силы, которые они доступны на данном уровне готовности.

Днем 13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.

В этот же день стало известно, что страны контактной группы по Украине, в число которых входят все государства НАТО, с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине передали Киеву военную помощь на сумму свыше $98 млрд.

Кроме того, глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что в случае, если НАТО начнет миссию на Украине, Венгрия не должна будет участвовать в ответных военных действиях в соответствии с 5-й статьей Договора о НАТО, если эти войска там подвергнутся нападению.

Ранее в Британии назвали условие для прекращения ударов по России западным оружием.

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