Адвокат Шамарина назвал причину для возбуждения дела против Шамарина

Основанием для возбуждения уголовного дела против главного связиста ВС РФ, замглавы Генштаба Вадима Шамарина стали материалы ФСБ. Об этом сообщил адвокат генерала в разговоре с ТАСС.

По его словам, Шамарин находился в разработке у спецслужб.

13 июня Второй западный окружной военный суд отказался смягчать меру пресечения Шамарину. Подсудимый остался в СИЗО.

Следствие считает, что Шамарин получил взятку в размере 36 млн рублей от руководителей завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство. Директор и главный бухгалтер предприятия дали показания на генерала, но тот свою вину не признает. В мае Шамарина заключили под стражу.

О самых громких скандалах, связанных с коррупцией и мошенничеством в Минобороны с начала СВО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жена Шамарина заявила, что ее супруга подставили.