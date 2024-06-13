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В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника

Губернатор Шапша: в лесу в Калужской области обнаружили рухнувший дрон ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

В лесу в Кировском районе Калужской области нашли обломки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», — говорится в сообщении.

Шапша также попросил жителей не подходить к обломкам беспилотников при обнаружении, а, вместо этого, сразу обращаться в экстренные службы.

Ночью 13 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника самолетного типа в Ярославской области и один — во Владимирской.

Позднее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил факт атаки дронов. По его словам, никто от упавших аппаратов и их осколков не пострадал. На месте их падения также не зафиксировали разрушений.

Ранее ВСУ атаковали Докучаевск в ДНР с помощью ракет.

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