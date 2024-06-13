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Бойцы группировки «Днепр» уничтожили бронемашину со штурмовиками ВСУ

Минобороны: бойцы группировки «Днепр» уничтожили бронемашину со штурмовиками ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили бронемашину со штурмовиками ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Бронемашина направлялась в район населенного пункта Работино Запорожской области.

«Я подбил ББМ, ну, бронированную машину. Выехала коробочка, надо было отработать. Взяли, просто отработали», — рассказал военнослужащий.

До этого в военном ведомстве сообщили, что расчеты FPV-дронов спецназа группировки российских войск «Центр» с начала боевых действий уничтожили свыше сотни единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщалось также, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийского подразделения гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил военных ВСУ. Противник потерял до 30 военнослужащих.

После получения координат целей от подразделения беспилотной авиации и данных разведки расчеты РСЗО выдвинулись на закрытые огневые позиции.

Раннее российские военные уничтожили две лодки с украинским десантом.

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