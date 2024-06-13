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Российские Су-34 поразили командный пункт ВСУ

Минобороны: российские Су-34 поразили командный пункт ВСУ

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Незадолго до этого группировка «Восток» сорвала попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого в Донецкой народной республике.

Известно также, что группировка «Запад» выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций и овладела пятью опорными пунктами. Украинская армия в результате этого потеряла до 570 военнослужащих.

Ранее российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино.

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