FPV-дроны спецназа группировки «Центр» уничтожили более 100 единиц техники ВСУ

Расчеты FPV-дронов спецназа группировки российских войск «Центр» с начала боевых действий уничтожили свыше сотни единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

По предоставленной военным ведомством информации, с начала проведения специальной военной операции (СВО) в ходе выполнения боевых задач на Авдеевском направлении FPV-дроны соединения специального назначения уничтожили более 100 единиц техники ВСУ, в том числе американские танки Abrams и Leopard.

В министерстве обороны подчеркнули, что операторы беспилотников принимают активное участие не только в уничтожении боевой техники противника, но и в штурме его огневых позиций и блиндажей. Российские дроны непрерывно ведут воздушную разведку поля боя, обеспечивают выдачу координат для нанесения артиллерийских и авиационных ударов, корректируют действия на переднем крае штурмовых групп.

До этого сообщалось, что в зону СВО поставили новый автомобиль с защитой против дронов.

Ранее в РФ заявили, что атаки дронов на предприятия могут продолжиться и после СВО.