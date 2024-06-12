Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы своих выступлений

От командиров ВСУ стали требовать обязательного согласования их речей для выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Командиров подразделений ВСУ обязали согласовывать тезисы к комментариям, блогам и интервью с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ», — говорится в сообщении.

Новая мера касается командиров и начальников структурных подразделений ВСУ, а также военных учебных заведений, сообщает источник.

Незадолго до этого командир ВСУ Иван Матейко заявил о неэффективности мобилизации для решения проблемы отсутствия солдат на передовой.

По словам Матейко, командиры ВСУ из страха потерять должность стараются удержать позиции, увеличивая расход живой силы из-за невозможности эвакуировать раненых.

Издание The Washington Post также сообщало, что командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев.

Ранее бывший командир «Айдара» высказался по поводу наступления ВС РФ на Волчанск.