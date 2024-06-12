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США не будут отправлять свои войска на Украину

Белый дом: США не будут отправлять свои войска для защиты Украины

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Evgen Kotenko/Global Look Press

Соединенные Штаты не будут брать на себя обязательство использовать свои войска для защиты Украины в соглашении по безопасности с ней. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что благодаря этому соглашению США добиваются от Киева выполнения обязательств по реформам и контролю за конечным применением предоставляемых вооружений. Салливан подчеркнул, что Украина не обращалась к США с просьбой об отправке американских военных в зону конфликта. Он отметил, что поэтому это соглашение не включает в себя обязательств по использованию сил США для защиты Украины.

В среду стало известно, что власти Украины и Соединенных Штатов 13 июня подпишут исполнительное соглашение о гарантиях безопасности. Согласно информации американской администрации, договор не содержит четких финансовых обязательств США перед Украиной и не затрагивает положения о взаимной обороне.

До этого член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон исключил отправку американских военных на Украину.

Ранее экс-офицер армии США сравнил репортажи американских СМИ с Украины с «потоками помоев».

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