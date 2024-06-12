Украинского экс-нардепа уличили в фиктивном участии в боевых действиях

Бывший народный депутат Украины Егор Соболев, отправившийся добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), фактически всю службу находился в самовольном оставлении части, однако продолжал получать все положенные военнослужащим выплаты. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре Украины.

«В материалах уголовного производства утверждается, что Соболев, который с мая 2022 года числился пулеметчиком 251-го батальона теробороны, вместо выполнения боевых задач «проводил свое время по своему усмотрению и занимался личными делами»», — сообщает издание.

Утверждается, что такое положение дел было легализовано командиром подразделения на тот момент, Сергеем Каспаровым. Соболев, не находясь в зоне боевых действий, тем не менее, исправно получал «фронтовые» 100 тыс. гривен в месяц.

По официальным документам, на данный момент Соболев перевелся из 251-го батальона теробороны ВСУ, и теперь служит командиром роты в 112-й бригаде теробороны.

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