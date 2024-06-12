«Адмирал Горшков» прибыл на Кубу

Фрегат российского военно-морского флота «Адмирал Горшков» зашел в порт Гаваны в рамках анонсированного ранее визита российских моряков на Кубу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Фрегат «Адмирал Горшков» является носителем гиперзвукового оружия, ракет «Циркон».

Разнородная тактическая группа из четырех судов, в том числе суда обеспечения, которыми ранее в Атлантике отрабатывалось применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня прибудет в порт Гаваны с официальным визитом. Российские моряки планируют встретиться с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посетить исторические и культурные места.

«Адмирал Горшков» также примет участие в отдельной торжественной церемонии приветствия — точно такую же церемонию отдельно проведут для атомной подводной лодки «Казань».

До этого стало известно, что военные корабли Северного флота заходят в порт Гаваны.

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