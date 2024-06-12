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В Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры

Глава администрации Запорожья сообщил о повреждении критической инфраструктуры

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Shutterstock

Глава украинской областной военной администрации Запорожья Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры.

«Враг попал в один из объектов критической инфраструктуры. Есть повреждения», — поделился Федоров.

До этого портал «Страна.ua» сообщал, что в Запорожье был слышен взрыв.

6 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удары по военным объектам украинской армии в Запорожье.

12 июня ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области. По словам главы администрации Каховского муниципального округа Павла Филипчука, ВСУ ударили по трансформаторам, часть города и несколько населенных пунктов остались без электричества.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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