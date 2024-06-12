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Блинкен заявил, что ХАМАС внес правки в предложение США о перемирии

Блинкен: ответ ХАМАС на предложение о перемирии содержит поправки

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ радикальной палестинской группировки ХАМАС на предложение Вашингтона о перемирии содержит поправки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, группировка предложила несколько поправок, которые США обсудили с коллегами из Египта и премьер-министром Катара. В результате некоторые из поправок можно проработать, другие — нет.

«ХАМАС могли бы ответить одним словом «да», но вместо этого они ждали почти две недели, а потом предложили больше изменений, некоторые из которых выходят за рамки той позиции, которую они ранее приняли», — пояснил Блинкен.

До этого агентство Bloomberg писало, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) призовут палестинскую группировку ХАМАС принять соглашение о прекращении огня с Израилем, предложенное президентом США Джо Байденом.

Кроме того, страны G7 призовут Израиль к деэскалации после полномасштабного военного наступления в городе Рафах.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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