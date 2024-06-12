В Запорожье сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры

В подконтрольном Киеву городе Запорожье зафиксирован прилет снаряда по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местную администрацию.

«Есть повреждения», — говорится в сообщении.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрыв произошел рано утром 12 июня в Сумах на Украине в районе индустриального парка, где расположено несколько заводов.

Кроме того, взрыв произошел в пригороде Днепра.

В ночь на 12 июня в украинской столице произошло несколько взрывов.

Также несколько объектов критической инфраструктуры были повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области после ударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове сообщали о взрыве.