ЦАХАЛ подтвердила удар по одному из лидеров «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Талеба Абдаллы. Об этом пишет Reuters.

Удар израильской авиации по командному центру «Хезболлы» поразил Абдаллу и трех его сторонников. После этого группировка выпустила десятки ракет по северу Израиля.

До этого израильский истребитель ударил по пунктам запуска ракет «Хезболлы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее «Хезболла» впервые выпустила ракеты «Фалак-2» по Израилю.