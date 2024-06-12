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Украина получит первую партию обновленных F-16 этим летом

Глава МО Нидерландов: ВСУ получат первую партию обновленных F-16 этим летом

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые обновленные истребители F-16 будут переданы украинской армии уже этим летом.

Об этом она сказала в интервью изданию «Украинская правда».

«Самолетов будет все больше... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом», — заявила она.

При этом Оллонгрен отметила, что Киеву необходимо понимать то, что сами по себе самолеты не изменят ход конфликта, но при этом они способны укрепить украинскую армию.

По ее словам, Нидерланды поставят свои самолеты после того, как это сделает Дания. Она уточнила, что такой «совместный план».

Она заявила, что после поступления первых истребителей на Украину планируется поставить передачу самолетов «на поток».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что несколько американских истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей.

Ранее в России объявили премию за сбитый самолет F-16.

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