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Израиль ответил «Хезболле» на обстрел

Израильский истребитель ударил по пунктам запуска ракет «Хезболлы» в Ливане

Израильский истребитель ударил по пунктам запуска ракет «Хезболлы» в Ханине на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба »Армии обороны Израиля» (ЦАХАЛ).

«Одновременно были также нанесены удары по четырем объектам террористической инфраструктуры в районе Ятера, откуда велась стрельба по северному Израилю», — говорится в сообщении.

Также сообщается об обстреле ЦАХАЛ мест ведения огня из Ливана по израильскому поселению Зарит. 12 июня туда прилетели 10 снарядов, которые вызвали пожар. Мирные жители не пострадали.

До этого сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в Хайфе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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