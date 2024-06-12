На Украине сообщили о взрывах в Запорожье

В Запорожской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «РБК-Украина».

Сообщение было опубликовано в 12:51 по московскому времени. Подробностей не приводится.

До этого о взрывах в Запорожье сообщалось в 13:00 12 июня.

В этот же день воздушная тревога была объявлена в Донецке в Донецкой народной республике.

Кроме того, серия взрывов произошла недалеко от украинского города Днепра.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Медведев опубликовал анимированную карту России, включающую Украину.