Пленный солдат 415-го отдельного стрелкового батальона Кирилл Доценко рассказал, что бригада ВСУ из Львова, бросившая позиции под Харьковом, была слабо подготовлена. Его слова передает РИА Новости.

По словам украинского солдата, его мобилизовали и таким образом он попал в состав 415-го батальона. Сначала подразделение несло службу в тыловых районах. Боевая подготовка солдат была на низком уровне. Осенью 2023 года батальон перешёл в оперативное подчинение 125-й бригаде из Львова.

Доценко отметил, что задачей бригады было удерживать участок обороны между приграничными селами Красное-Глубокое-Стрелечье. При наступлении российских сил бойцы ВСУ должны были обороняться до последнего до самого подхода резервов. Позже они должны были отступить на вторую линию обороны. Однако, резервы так и не подошли.

До этого пленный боец мехбригады ВСУ Андрей Мирошниченко рассказал, что украинские военные, находящиеся в хороших отношениях с командованием, за деньги получают отпуска и прочие послабления.

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