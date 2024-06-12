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ВСУ ведут обстрел Белгородской области

Мэрия Белгорода: под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ

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Francisco Seco/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«Ведется обстрел Грайворонский городской округ с. Новостроевка-Первая», — говорится в сообщении городской администрации.

Местных жителей призвали спуститься в подвал или укрытие.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны украинской армии.

В четырех частных домах зафиксированы различные повреждения. Также в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, кроме того, в одном из них повреждена линия газоснабжения. Одна женщина получила осколочные ранения ног, рук и грудной клетки. Ее доставили в белгородскую больницу №2. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Также Гладков сообщал, что ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне региона.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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