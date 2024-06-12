В Севастополе сообщили о тренировках флота в бухтах

В Севастополе днем пройдут тренировки флота в районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Ориентировочно до 12:00 в районе мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он.

В городе все спокойно, добавил губернатор.

Ночью Развожаев сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на Севастополь.

По его словам, все воздушные цели были сбиты высоко в небе, большая часть из них уничтожена над акваторией. Губернатор также добавил, что тип сбитых ракет устанавливается, несдетонировавших суббоеприпасов не обнаружено.

До этого в Севастополе заявили о 100-процентном раскрытии планов диверсий.

До этого в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.