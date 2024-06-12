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В Германии захотели восстановить обязательный воинский учет для юношей

Глава МО ФРГ Писториус хочет восстановить обязательный воинский учет для юношей

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Mindaugas Kulbis/AP

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует восстановить обязательный военный учет для юношей. Об этом сообщает агентство Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Отмечается, что система была отменена 13 лет назад. Сейчас бундесвер хочет обязать всех юношей заполнять специальную анкету о желании и способности служить в армии. В планах минобороны ФРГ получать соответствующие анкеты от примерно 400 тысяч юношей. Это может стать первым шагом к возвращению обязательной военной службы.

По информации агентства, из 100 тысяч кандидатов планируется отбирать примерно 40 тысяч человек. Они будут проходить подготовку в бундесвере, служба для них будет длиться шесть или двенадцать месяцев.

Не все немецкие политики поддерживают идею о возвращении обязательного военного учета. Так, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль подчеркнул, что служба должна оставаться добровольной.

До этого заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе говорил, что Вооруженные силы Германии разрабатывают планы по значительному увеличению числа резервистов.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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