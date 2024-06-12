В пригороде Днепра произошли взрывы

Недалеко от украинского города Днепра произошла серия взрывов. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«В пригороде Днепра раздался взрыв», — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время раздался повторный взрыв.

Еще один взрыв произошел в Днепре вечером 11 ноября.

В ночь на 12 июня в Киеве произошло несколько взрывов.

Воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.