В Одессе во время воздушной тревоги произошел взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативная Одесса».

В 04:58 мск в Одесской области раздались сигналы воздушной тревоги. Украинские власти сообщили, что с Крыма была запущена баллистическая ракета «Искандер». В 05:02 в городе прогремел громкий взрыв.

В 05:23 мск воздушная тревога была отменена. За ночь она была уже второй.

До этого сообщалось, что Одесса может остаться без скорой помощи, так как водители массово увольняются из-за мобилизации на Украине.

11 июня сообщалось, что военкомат Одессы проведет проверку после драки врачей и сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) Киевского района. Прибывшие на ложный вызов врачи скорой помощи были силой задержаны и заперты в ТЦК — им на выручку прибыли другие экипажи, после чего началась драка между врачами с одной стороны и сотрудниками ТЦК и неизвестными гражданскими лицами с другой.

Ранее в Одесской области произошла диверсия на железной дороге.