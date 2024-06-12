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Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО в городе

Губернатор Развожаев сообщил, что силы ПВО работают в Севастополе

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Владимир Песня/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как заявил чиновник, все службы были приведены в состояние боевой готовности. По его словам, силы ПВО ведут работу по уничтожению воздушных целей.

Губернатор также призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

На прошлой неделе Развожаев сообщил, что обстановка в Севастополе на фоне обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов напряженная, но контролируемая.

Он отметил, что город подвергается ракетным атакам, прежде всего это касается военной инфраструктуры. По словам губернатора, средства ПВО эффективно отражают эти атаки, также принят ряд решений по усилению группировки, так что ситуация продолжает оставаться контролируемой.

Ранее военный эксперт объяснил, каким будет ответ России на атаки западным оружием.

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