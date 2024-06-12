В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги действует в девяти областях Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

11 июня сообщалось, что в украинском городе Днепре произошли взрывы.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.