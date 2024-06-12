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Норвегия выделит Украине на противовоздушную оборону €240 млн

Власти Норвегии выделит €240 млн на украинское ПВО

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Fabrizio Bensch/Reuters

Норвегия намерена выделить €240 млн на поставку Украине средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на норвежское министерство обороны сообщает РИА Новости.

По словам норвежских военных, ФРГ предполагает совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией поставить Киеву 100 зенитных ракет к комплексам ПВО Patriot. Норвегия заплатит за это €125 млн из €240 млн, предназначенных для ПВО Украины.

До этого сообщалось, что Украина получит партию пусковых установок и ракеты для ЗРК (зенитно-ракетного комплекса) Mistral от Эстонии.

11 июня глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что власти страны намерены выделить Украине еще один пакет финансовой помощи на общую сумму в €140 млн.

10 июня сообщалось, что на Украине начал работу первый совместный цех Rheinmetall и «Укроборонпрома».

Ранее в Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине.

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