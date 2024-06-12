Белоусов и Дюмин вошли в состав совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов вошли в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ и других войск. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в Положение о Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и в состав Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ следующие изменения: Дюмин А.Г. — помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А.Р. — министр обороны РФ; Алиханов А.А. — министр промышленности и торговли РФ», — сказано в документе.

11 июня Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) Алиханова, Белоусова и Дюмина.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.