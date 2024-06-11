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Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в состав Военно-промышленной комиссии РФ

Путин включил Белоусова, Алиханова, Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) министра промышленности и торговли Антона Алиханова, главу Минобороны Андрея Белоусова, а также секретаря Госсовета, помощника главы государства Алексея Дюмина. Соответствующий указ российского лидера опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, должности Дениса Мантурова, Максима Орешкина, Сергея Шойгу были актуализированы. Николай Патрушев, который ранее занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, исключен из состава ВПК. Теперь он стал помощником президента.

Также Путин своим указом обновил состав коллегии этой комиссии. Туда, в частности, вошли главные конструкторы, руководители ряда предприятий.

11 июня Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России.

До этого российский президент заявил, что Вооруженным силам РФ необходим высокий темп технологического обновления.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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