Командир «Ахмата» описал реакцию Киева на успехи армии России

Успехи российской армии на линии соприкосновения вызывают у Киева информационные судороги. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Успехи наших боевых подразделений по всей линии боевого соприкосновения вызывают у противника не только физические, но и информационные судороги. В попытках нанести хотя бы имиджевый вред как мне лично, так и нашим воинам, враг не гнушается ничем», — написал он.

Алаудинов напомнил, что важно критически анализировать информацию из соцсетей. Он призвал не поддаваться «инфовбросам».

«Сообщаю, что в случае отсутствия личного (звукового/видео) общения со мной или с моими подчиненными, вы получили фейковую рассылку сообщений», — отметил командир «Ахмата».

3 июня Алаудинов сказал, что ресурс стран-членов НАТО уже близок к истощению, и альянс не может предоставить Украине столько оружия, чтобы остановить Россию в ее специальной военной операции.

До этого Алаудинов заявил, что бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области Украины. По его словам, сегодня этот харьковский участок является наиболее важным для событий, которые ведут к завершению специальной военной операции.

Ранее в Госдуме раскрыли цели «Ахмата» в Харьковской области.