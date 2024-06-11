Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российские военные из группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в операции участвовал расчет «Града» 1-й гвардейской танковой армии группировки Запад.

«По укрепрайонам работаем в основном, пехота, БТР, работаем и днем, и ночью <...> Все быстро отрабатываем, сворачиваемся и уезжаем на загрузку», — поделился военный с позывным «дед».

До этого в Минобороны РФ сообщали, что украинская армия за сутки потеряла более 560 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Запад».

ВСУ также потеряли пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Утром 11 июня старший офицер пресс-центра группировки «Запада» Леонид Шаров сообщал, что российские военные выбили украинских солдат с позиций и овладели пятью опорными пунктами в районах населенных пунктов Серебрянка, Берестовое, Синьковка и Тимковка.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.