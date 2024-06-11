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Крымчанин получил срок за сговор с СБУ

Жителя Крыма приговорили к 5 годам колонии за согласие работать на СБУ

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Shutterstock

Жителя Крыма приговорили к пяти годам колонии за согласие содействовать Службе безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Крыма.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в Верховном суде Крыма.

По данным следствия, осужденный 44-летний житель Ялты с октября 2022 года по апрель 2023 года общался с представителями СБУ, рассказав им о готовности сотрудничать, навыках обращения с оружием и опыте использования беспилотников.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

До этого в Крыму вынесли приговор мужчине, который хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При попытке выезда на территорию Украины обвиняемого задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Ранее россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.

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