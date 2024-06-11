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ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: сразу несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 11 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сбросов взрывных устройств украинскими дронами повреждена линия электропередач, временно без света остаются жители села.

В селе Богун-Городок Борисовского района FPV-дрон атаковал стоянку сельскохозяйственного предприятия. Один автомобиль полностью сгорел, рассказал Гладков.

В хуторе Екатериновка Волоконовского района на крышу корпуса сельскохозяйственного предприятия упал беспилотник. Взрывное устройство, которое перевозил дрон, не сдетонировало. Рабочих успели вовремя эвакуировать.

В Белгородском районе произошел пожар на коммерческом объекте на площади 30 кв. м. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные бригады приступят к устранению последствий атак ВСУ после согласования с Министерством обороны России.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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