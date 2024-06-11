Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный с заболеванием печени получил срок за отказ ехать в зону СВО

Боец с синдромом Жильбера приговорен к 2,6 года за отказ отправиться в зону СВО

close
100%
Anelo/Shutterstock

Краснореченский гарнизонный военный суд в Москве назначил участнику специальной военной операции наказание в виде лишения свободы сроком на 2,6 года за отказ возвращаться в зону боевых действий. Об этом говорится в картотеке суда.

Отмечается, что военнослужащему Ручию В.В. 12 января 2024 года врио командира войсковой части было приказано отправиться в зону проведения СВО для участия в боевых действиях. Мужчина отказался в них участвовать и не отправился в соответствующую служебную командировку.

Ручий частично признал себя виновным. В своих показаниях он сослался на то, что страдает от наследственного заболевания печени, которое в обычной жизни не проявляется, но иногда провоцирует выделение в кровь значительного количества билирубина (cиндром Жильбера).

Ветерану СВО назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,6 года.

Ранее на Сахалине военный получил тюремный срок за отказ участвовать в СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами