Военный с заболеванием печени получил срок за отказ ехать в зону СВО

Краснореченский гарнизонный военный суд в Москве назначил участнику специальной военной операции наказание в виде лишения свободы сроком на 2,6 года за отказ возвращаться в зону боевых действий. Об этом говорится в картотеке суда.

Отмечается, что военнослужащему Ручию В.В. 12 января 2024 года врио командира войсковой части было приказано отправиться в зону проведения СВО для участия в боевых действиях. Мужчина отказался в них участвовать и не отправился в соответствующую служебную командировку.

Ручий частично признал себя виновным. В своих показаниях он сослался на то, что страдает от наследственного заболевания печени, которое в обычной жизни не проявляется, но иногда провоцирует выделение в кровь значительного количества билирубина (cиндром Жильбера).

Ветерану СВО назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,6 года.

Ранее на Сахалине военный получил тюремный срок за отказ участвовать в СВО.