Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел тренировку в акватории Атлантического океана, корабль отработал отражение атак средств воздушного нападения. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает ТАСС.

Тренировка прошла «несколькими днями ранее» в ходе дальнего похода в акватории Атлантического океана в составе отряда кораблей Северного флота.

В рамках ее отрабатывались действия боевых расчетов, взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Палаш» по имитированным воздушным целям.

6 июня ТАСС со ссылкой на официальное заявление Революционных вооруженных сил Кубы сообщал, что группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России посетит Гавану 12 июня.

По данным ВС Кубы, речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер».

До этого заместитель главы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что в Военно-морской флот (ВМФ) России в 2024 году войдут 50 новых кораблей.

Ранее «Адмирал Горшков» защитил корабли СФ от «нападения» условного противника.