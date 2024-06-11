Германия не планирует отправлять своих инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки Вооруженных сил Украины на собственной территории, в этом решении ничего не меняется», — с Сказал он.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция лжет, когда говорит, что на Украине нет присланных Парижем военных инструкторов.

В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макроннамерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военнослужащих этой страны.

Тогда Лавров говорил, что любые французские военные на Украине, будь то инструкторы или наемники, представляют законную цель для российской армии.

Ранее французский политик обвинил Макрона в намерении развязать войну с Россией.