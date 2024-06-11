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Российские военные испытали дистанционное управление FPV-танком из танка ВСУ

На СВО испытали дистанционное управление FPV-танком из трофейного Т-72АМТ ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные испытали дистанционное управление российским FPV-танком из танка Т-72АМТ Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченного как трофей. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», сопроводив пост соответствующими кадрами.

Отмечается, что это произошло на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

Систему, которая позволяет управлять вражеским танком, создала группа энтузиастов из личного интереса. На опубликованных кадрах продемонстрировано, как один из операторов смог управлять самим танком, а второй — его башней.

По данным канала, такие системы управления военной техникой разрабатывались еще до начала спецоперации, однако в зоне боевых действий они ранее не встречались.

На прошлой неделе офицер с позывным Белый рассказал, что российские танки Т-80, используемые Вооруженными силами РФ в специальной военной операции на Украине, успешно уничтожают западную бронетехнику.

Ранее в Северной Осетии организовали выставку сбитых украинских дронов.

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Операция на Украине
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