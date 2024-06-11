Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Днепре произошли взрывы после предупреждения о ракетном обстреле

«Страна.ua»: в украинском Днепре после взрыва заметили столб дыма

close
100%
Shutterstock

В украинском городе Днепре днем 11 июня произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что после взрывов в населенном пункте заметили огромный столб дыма. Незадолго до хлопков ВСУ сообщали о запуске ракет в сторону Днепра.

До этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта на территории региона.

В ночь на 11 июня взрывы произошли в Харькове. Звуки были слышны в пригородной части населенного пункта. Уточнялось, что в Харьковской области звучала воздушная тревога.

10 июня взрывы случились в центральной части контролируемого властями Украины города Херсона, об этом заявил глава местной администрации Роман Мрочко.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине рассказали о перебоях с электричеством вплоть до 2027 года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами