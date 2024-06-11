В Днепре произошли взрывы после предупреждения о ракетном обстреле

В украинском городе Днепре днем 11 июня произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что после взрывов в населенном пункте заметили огромный столб дыма. Незадолго до хлопков ВСУ сообщали о запуске ракет в сторону Днепра.

До этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта на территории региона.

В ночь на 11 июня взрывы произошли в Харькове. Звуки были слышны в пригородной части населенного пункта. Уточнялось, что в Харьковской области звучала воздушная тревога.

10 июня взрывы случились в центральной части контролируемого властями Украины города Херсона, об этом заявил глава местной администрации Роман Мрочко.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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