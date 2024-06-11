Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения самолета Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Днепропетровской области.

По данным ведомства, российские беспилотники нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоящим на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области украинским самолетам.

«В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолёт Су-25 ВСУ. Точность попадания и уничтожения самолёта подтверждается кадрами объективного контроля», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8.

Также российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили два украинских самолета МиГ-29, также беспилотник «Ланцет» поразил штурмовик Су-25 ВСУ.

Российское оборонное ведомство сообщило, что вооруженные силы России с 1-го по 7-е июня нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.