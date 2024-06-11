Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск РФ «Запад»

МО: группировка войск РФ «Запад» за сутки уничтожила более 560 военных ВСУ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Украинская армия за сутки потеряла более 560 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные группировки «Запад» поразили формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Невское Луганской народной республики (ЛНР).

В результате действий российских войск ВСУ также потеряли пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Утром 11 июня старший офицер пресс-центра группировки «Запада» Леонид Шаров сообщал, что российские военные выбили солдат ВСУ с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами в районах населенных пунктов Серебрянка, Берестовое, Синьковка и Тимковка.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявлял, что группировка сорвала попытки ротации ВСУ в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого в ДНР.

Ранее Зеленский рассказал, где складывается самая сложная ситуация для украинских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами