Украинская армия за сутки потеряла более 560 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные группировки «Запад» поразили формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Невское Луганской народной республики (ЛНР).

В результате действий российских войск ВСУ также потеряли пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Утром 11 июня старший офицер пресс-центра группировки «Запада» Леонид Шаров сообщал, что российские военные выбили солдат ВСУ с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами в районах населенных пунктов Серебрянка, Берестовое, Синьковка и Тимковка.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявлял, что группировка сорвала попытки ротации ВСУ в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого в ДНР.

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