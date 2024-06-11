Российские военные уничтожили несколько самолетов ВСУ

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на аэродромах базирования самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о спецоперации.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что российские войска отразили две контратаки нацгвардии Украины в Харьковской области.

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры с учений нестратегических ядерных сил. 11 июня сообщалось о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил, в ходе которого будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее в Белоруссии объяснили, почему Минск не помогает России в СВО.