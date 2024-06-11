Власти Белгородской области сообщили об атаках ВСУ на несколько населенных пунктов

Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что в городе Шебекино после ракетного удара в трех частных жилых домах выбиты окна, на территории одного из домовладений осколками посечен гараж.

В селе Новая Таволжанка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию частного домовладения повреждены несколько хозпостроек. Украинский беспилотник атаковал поселок Красное, в результате чего было повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в Белгородской области днем 11 июня российские военные уничтожили украинский беспилотник самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.