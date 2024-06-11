Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Белгородской области сообщили об атаках ВСУ на несколько населенных пунктов

Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Шебекино, Новую Таволжанку и Красное

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что в городе Шебекино после ракетного удара в трех частных жилых домах выбиты окна, на территории одного из домовладений осколками посечен гараж.

В селе Новая Таволжанка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию частного домовладения повреждены несколько хозпостроек. Украинский беспилотник атаковал поселок Красное, в результате чего было повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в Белгородской области днем 11 июня российские военные уничтожили украинский беспилотник самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами