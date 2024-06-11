Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об отражении контратак ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ: две контратаки нацгвардии Украины отражены в Харьковской области

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска отразили две контратаки нацгвардии Украины в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск ВС РФ «Север» продвигаются в глубину обороны украинских войск, они нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области.

«Также отражены две контратаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины», — говорится в сводке Минобороны.

По данным министерства, украинские войска в результате этих действий потеряли более 265 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 и другое вооружение. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинский полевой склад боеприпасов.

До этого в российском Минобороны сообщали, что группировка «Запад» выбила Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций и овладела пятью опорными пунктами.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами