Минобороны сообщило об отражении контратак ВСУ в Харьковской области

Российские войска отразили две контратаки нацгвардии Украины в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск ВС РФ «Север» продвигаются в глубину обороны украинских войск, они нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области.

«Также отражены две контратаки штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины», — говорится в сводке Минобороны.

По данным министерства, украинские войска в результате этих действий потеряли более 265 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 и другое вооружение. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинский полевой склад боеприпасов.

До этого в российском Минобороны сообщали, что группировка «Запад» выбила Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций и овладела пятью опорными пунктами.

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