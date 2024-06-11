Ракетоносец с «Калибрами» войдет в состав Балтийского флота

Малый ракетный корабль «Ставрополь», на борту которого находятся ракеты «Калибр», станет частью Балтийского флота. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев, его цитирует ТАСС.

По словам Моисеева, «Ставрополь» будет обеспечивать безопасность России на западных рубежах и, при необходимости, в других районах Мирового океана.

В июне стало известно, что США развернули в Балтийском море мобильный ракетный комплекс средней и меньшей дальности «Тифон». Комплекс, используя зенитную управляемую ракету «Стандарт-6» системы ПВО «Иджис», выполняющую полет по квазибаллистической (изменяемой) траектории, может поражать корабли на расстоянии до 400 км.

По мнению заместителя главкома ВМФ России адмирала Владимира Касатонова, наличие в составе комплекса «Тифон» крылатых ракет «Томагавк», имеющих дальность полета 2400 км, создаст угрозу поражения сил и объектов российского флота в районах его базирования, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс такая угроза для Балтийского и Северного флотов будет лишь возрастать.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, сколько новых кораблей получит ВМФ в 2024 году.