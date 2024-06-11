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Дания потратит $139 млн на усиление кадровой стратегии в армии

МО Дании получит более $139 млн на усиление кадровой стратегии

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Министерство обороны Дании запросило на 2024–2033 годы 965 млн крон (более $139 млн) на улучшение кадровой стратегии, по данному вопросу уже было достигнуто согласие между парламентскими партиями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз военного ведомства.

Министерство разработало «40 инициатив в области кадровой стратегии, призванных улучшить набор в армию и закрепить ее личный состав», которые включают в себя ясные карьерные перспективы, расширенное развитие компетенций и гибкость службы для сотрудников, которые недавно стали родителями.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что у ведомства большие амбиции в области строительства обороны на большой период времени.

«Но добиться успеха мы можем, если сумеем создать рабочие места, где работникам будет хотеться находиться и оставаться. Люди — наш главный ресурс, перед ними стоит уникальная и значимая задача во имя нашей страны и нашей безопасности», — пояснил он.

До этого Поульсен заявил, что Российская Федерация может напасть на Североатлантический альянс.

Ранее неизвестный избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

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