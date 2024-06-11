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В Совфеде прокомментировали решение США о снятии запрета на помощь «Азову»

Косачев: США, сняв запрет на помощь «Азову», приравнивают себя к нацистам

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Максим Блинов/РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что США снятием запрета на помощь украинскому националистическому батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) приравняли себя к нацистам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На третьем году вооруженного конфликта на Украине поддерживающие Киев американцы, видя череду поражений ВСУ, идут на раздачу оружия тем самым боевикам «Азова», которых сами же признали в 2017 году нацистами», — пояснил Косачев.

Он назвал решение США «позорной записью во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм».

До этого депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому батальону «Азов» поддержкой фашизма.

США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». Несколько лет назад Вашингтон запретил известному добровольческому батальону использовать американское оружие, поскольку установил, что некоторые из его основателей придерживаются «расистских и ксенофобских взглядов».

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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