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В Кремле прокомментировали проведение учений ядерных сил РФ с Белоруссией

Песков: Запад нагнетает обстановку, поэтому РФ важно поддерживать боеготовность

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Минобороны РФ

Страны Запада все больше нагнетают обстановку, поэтому России важно поддерживать боеготовность. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил проведение совместных с Белоруссией учений нестратегических ядерных сил.

«Учение — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружения, то соответственно вооруженные силы должны на должном уровне поддерживать свою боеспособность, проводить учения», — объяснил пресс-секретарь.

По его словам, сейчас такая тема стоит на повестке дня, а эксперты много говорят на тему тактических вооружений.

Накануне министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал участие республики в совместных с Россией учениях ядерных сил — плановым. По его словам, эти учения не направлены на создание напряженности в регионе.

2 июня сообщалось, что белорусские военнослужащие успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия.

Ранее в Белоруссии объяснили, почему Минск не помогает России в СВО.

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