Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор ФСБ заявил о непрекращающихся попытках проникновения в РФ украинских ДРГ

Бортников заявил о непрекращающихся попытках проникновения в РФ украинских ДРГ

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Не прекращаются попытки проникновения в приграничные с Украиной российские регионы вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, его слова приводятся на сайте НАК.

По словам Бортникова, эти формирования и ДРГ осуществляют поиск и вербовку исполнителей преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов.

Директор ФСБ также сообщил, что с начала проведения специальной военной операции правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступлений.

Кроме того, пресечена деятельность 32 ячеек материально-технического снабжения (МТО), не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, говорится в сообщении.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска около села Хотень в Сумской области нанесли удар по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Все новости на тему:
Атаки ДРГ на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами