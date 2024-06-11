Директор ФСБ заявил о непрекращающихся попытках проникновения в РФ украинских ДРГ

Не прекращаются попытки проникновения в приграничные с Украиной российские регионы вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, его слова приводятся на сайте НАК.

По словам Бортникова, эти формирования и ДРГ осуществляют поиск и вербовку исполнителей преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов.

Директор ФСБ также сообщил, что с начала проведения специальной военной операции правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступлений.

Кроме того, пресечена деятельность 32 ячеек материально-технического снабжения (МТО), не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, говорится в сообщении.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска около села Хотень в Сумской области нанесли удар по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с Россией.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.