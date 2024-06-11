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Украинский беспилотник уничтожен над приграничным регионом РФ

МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

Попытка Киева совершить атаку с применением беспилотника самолетного типа по российским объектам была пресечена около 10:30 мск.

Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.

До этого в селах Новопетровка и Карабаново Валуйского городского округа Белгородской области объявлена опасность атаки со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Утром 11 июня в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность.

10 июня сообщалось, что в городе Шебекино в Белгородской области несколько человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Оператора телеканала в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

Ранее пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» провели операцию.

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